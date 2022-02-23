22 февраля в результате российских обстрелов на Донбассе погиб боевой медик 53-й ОМБр сержант Игорь Сливка. ФОТО

Вчера, 22 февраля, около 18:30 в районе поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений и минно-взрывной травмы, полученных при обстреле позиций ВСУ российскими войсками, погиб Игорь Иванович Сливка, 1970 года рождения, житель города Могильский, сержант, боевой медик 53-й отдельной механизированной бригады

Об этом идет речь на официальном сайте Винницкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грустная новость поступила с Востока... Винницкая область потеряла еще одного защитника. 22 февраля около 18:30, в районе проведения операции Объединенных сил (возле поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой обл.) в результате минометного обстрела противника погиб житель г. Могилева-Подольского сержант Сливка Игорь Иванович 06.12.1970 года рождения. Игорь Сливка – боевой медик, служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года. В результате обстрела военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Искренние соболезнования родным и близким… Героям Слава!" - отмечается в сообщении

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