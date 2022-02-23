Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: "Дымят документы, которые сжигали перед бегством". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове.
Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, сжигаемых работниками, передает Цензор.НЕТ.
В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также работников Нацполиции и ГСЧС.
Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков документов, которые сжигали работники генконсульства перед бегством".
Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все работники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании осталось несколько сторожей.