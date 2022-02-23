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Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: "Дымят документы, которые сжигали перед бегством". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, сжигаемых работниками, передает Цензор.НЕТ.

В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также работников Нацполиции и ГСЧС.

Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков документов, которые сжигали работники генконсульства перед бегством".

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Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все работники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании осталось несколько сторожей.

Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 01
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 02
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 03
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 04
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 05

Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
  • jklpqrs
    Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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