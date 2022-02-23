Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: "Дымят документы, которые сжигали перед бегством". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, сжигаемых работниками, передает Цензор.НЕТ.

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В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также работников Нацполиции и ГСЧС.

Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков документов, которые сжигали работники генконсульства перед бегством".

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Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все работники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании осталось несколько сторожей.









