Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж
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Российские вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
От российских снарядов пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома – сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом.
"К счастью, жертв нет. Российские оккупанты продолжают посягать на жизнь мирных украинцев. Каждое их военное преступление будет задокументировано, все преступники понесут наказание", - отметил Кириленко.