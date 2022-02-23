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Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

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Российские вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

От российских снарядов пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома – сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом.

"К счастью, жертв нет. Российские оккупанты продолжают посягать на жизнь мирных украинцев. Каждое их военное преступление будет задокументировано, все преступники понесут наказание", - отметил Кириленко.

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Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 01
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 02
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 03
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 04
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 05

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