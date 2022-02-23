В Винницкой области простились с погибшим в результате российского обстрела воином 56-й ОМПБр Денисом Кононенко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 февраля, в городе Тульчин Винницкой области состоялась торжественная церемония прощания с Денисом Юрьевичем Кононенко, 30.06.1987 года рождения, солдатом, водителем 2-й мотопехотной роты 23-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады, погибшим 19 февраля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится на фейсбук-странице Тульчинской городской территориальной громады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 февраля, в Тульчине состоялась церемония прощания с земляком Денисом Кононенко, погибшим на востоке Украины 19 февраля 2022 г.

В церемонии похорон приняли участие близкие и родственники погибшего, жители громады, его побратимы, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Онищук, Тульчинский городской голова Валерий Весняный, заместитель директора департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами государственной администрации Сергей Девятый.

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Чин похорон совершил главный капеллан Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины о.Виктор и о.Василий.

Мы потеряли гражданина, земляка, защитника, сына, отца, брата, у которого впереди была вся жизнь и не одна боевая победа.

В эти скорбные дни вся Тульчинская громада глубоко скорбит и сочувствует родителям и семье Дениса: матери Татьяне Александровне, отцу Юрию Дмитриевичу, сестре Екатерине Юрьевне, брату Дмитрию Юрьевичу, сыну Кириллу Денисовичу.

Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль этой потери, чтобы утешить родителей, сына, семью погибшего воина.

Пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты родного человека. Светлая память о Денисе Кононенко навсегда останется в памяти тульчинцев.

Вечная память Денису Юрьевичу, защитнику Украины!

Вечная память всем защитникам, кто ушел в вечность… Кто защитил от российского агрессора наши мирные дома, наш уют и дал нам возможность жить, творить, быть хозяевами на своей земле.

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Мы помним и не забываем!

Герои не умирают! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

































































