Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото "слуг народа" на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" фотографируются на память возле трибуны Верховной Рады.





Виктория Гриб (внефракционная), которая на вчерашнем заседании Рады не осудила "признание" "ЛДНР" и не поддержала санкции против РФ.





Николай Скорик ("ОПЗЖ"), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ.





"Слуга народа" Сергея Литвиненко разговаривает с коллегой.

"Слуга народа" Максим Бужанский.

"Слуга народа" Федор Вениславский объясняет что-то коллеге на пальцах.

Сергей Магера (внефракционный), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкциях против РФ.





"Слуга народа" Денис Маслов разговаривает с коллегами.

Разговор нардепов "ЕС".

Михаил Волынец ("Батькивщина") в секторе ОПЗЖ.





"Слуга народа" Анатолий Гунько во время заседания Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.

"Я же нардеп... нас не отпускают", - жалуется нардеп.





"Слуга народа" Дмитрий Любота, который эмоционально объяснял Корниенко свое "неголосование" за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ, что-то демонстрирует на телефоне коллеге Алексею Кузнецову.





Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием.







Пленарное заседание Верховной Рады 23 февраля.

Сектор "ЕС".

"Слуги народа".

"Слуга народа" Николай Тищенко успевает разговаривать и с коллегой, и по телефону.





Спикер Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.





Ирина Констанкевич ("За майбутнє").





Совещание "слуг народа".





"Слуга народа" Галина Третьякова.

Тем временем Сергей Шахов ведет переписку с абонентом "Дима Конов" о трудоустройстве Алексея Рубеновича.

Отметим, что Дмитрий Конов значится депутатом Рубежанского городского совета в Луганской области от партии "Наш край".

Сергей Шахов был избран в Верховную Раду по округу №114 в Луганской области.

Конов напоминает Шахову о тосте Рубеновича на дне рождения и о том, что он смог познакомить с "цыганским бароном".





"Слуга народа" Николай Тищенко, как и вчера, решил пообщаться с Михаилом Макаренко (ОПЗЖ).

Иванна Климпуш-Цинцадзе ("ЕС") пришла пообщаться в сектор "Голоса". Разговаривает с заместителем главы фракции "Голоса" Юлией Клименко.

Максим Пашковский - "Слуга народа".

Фото: Цензор.НЕТ