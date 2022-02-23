Старый нерабочий Су-24 доставили на границу Беларуси и Украины, чтобы создать повод для вторжения, - Цаплиенко. ФОТО

На белорусской стороне по подаче россиян создают повод для вторжения в Украину с севера.

Об этом пишет в телеграмме военный корреспондент Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что таких самолетов уже нет на вооружении в Беларуси, но их продолжают использовать в Украине.

"Учитывая последние события на границе, нельзя исключать тот факт, что вскоре рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине", - цитирует Цаплиенко сообщение с белорусского паблика.

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Он также напомнил, что все украинские самолеты имеют свои серийные номера, поэтому провокация легко может быть разоблачена.