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"Краматорск, Бахмут – это Украина": в Донецкой области устроили патриотические митинги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"Краматорск, Бахмут – это Украина": в Донецкой области устроили патриотические митинги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
23 февраля в Донецкой области в Краматорске и Бахмуте устроили патриотические акции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Суспільне".

23 февраля в Донецкой области, в г. Краматорск, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, началась акция "Краматорск - это Украина". На митинге много государственных флагов и раздается украинская музыка.

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"Мы напуганы. Мы не хотим жить в ДНР, но мы никуда не уходим".

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 01

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 02

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В Бахмуте возле ДК "Мартынова Е." началась такая акция "Бахмут – это Украина", там развернули государственный флаг

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
  • Александр d30dc4a6
    Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
    Что произошло потом, мы все знаем.
    московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
    Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
  • Бандерівець
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