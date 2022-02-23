Германское издание Bild заменило рекламу "Газпрома" на форме футболистов лозунгом "Свободу Украине". ФОТО

Таким образом, издание выразило солидарность с Украиной на фоне усиления российской агрессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "24 канал".

"Газпром" является генеральным спонсором футбольного клуба "Шальке". В издании сообщили, что теперь вместо рекламы российского газового монополиста на форме футболистов будет надпись "Свободу Украине".

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину. Мяч катится, рубль катится - а теперь катятся и танки. Триада ужасов Диктаторы используют спорт как хороший фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться безучастным, пока Путин готовит войну", – заявили в редакции Bild.



