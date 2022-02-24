В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС. ФОТО

24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГСЧС.

"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестницы. На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м. Вследствие взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", - говорится в сообщении.

В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет ее ликвидация.

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