Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ночь с 23 на 24 февраля в Киевской области было повреждено ракетными выстрелами более 10 объектов, подавляющее большинство из которых – военные.

"По тревоге был поднят весь личный состав, усилены блокпосты на приграничных территориях. Около 4:30 в полицию поступили первые сообщения о ракетных обстрелах на территории области. По предварительным данным, взрывы прогремели в Вильче, Раговке, Луговиках, Припяти, Борисполе, Новых Петровцах, Броварах, Ольшанице, Белой Церкви, Василькове, Плесецком, Калиновке", - отметил глава полиции Киевской области.

В настоящее время полиция продолжает работать в усиленном режиме. Будет увеличено количество полицейских патрулей для обеспечения безопасности на улицах и помощи гражданам.

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На территории Киевской области и всей Украины введено военное положение.

Полиция обращается к гражданам: не подвергайте себя опасности. Держите при себе документы. Выполняйте все распоряжения правоохранителей. В случае наличия информации о подозрительных лицах или военной технике - сообщайте правоохранителям.











Фото: Нєбитов/фейсбук