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В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь. ФОТОрепортаж

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В Сумской области в больницу доставили первых раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Глуховский городской совет в Фейсбуке.

Госпитализировали шестерых тяжелораненых воинов. Пока им нужна кровь.

"Доноров ждут в бывшей детской поликлинике", – говорится в сообщении.

Позже сообщили, что уже более сотни глуховчан пришли в больницу, чтобы сдать кровь.

"Первые доноры были спустя 10 минут после просьбы", – отмечают в горсовете.

Напомним, ранее директор сети плазмацентров "Биофармы" сообщила, что запасов крови на случай необходимости в стране достаточно.

В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 01
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 02
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 03
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 04
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 05
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 06
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 07
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 08

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