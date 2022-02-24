Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек. ФОТОрепортаж

18 человек погибли в результате военного удара по воинской части в Липецком Подольского района Одесской области. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, Об этом сообщает Одесская ОГА в фейсбуке.

"18 погибших в результате военного удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района. Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, которые госпитализированы в Подольскую городскую больницу Один из спасенных, к сожалению, умер в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - сообщили в ОГА.

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