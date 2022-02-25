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Опубликован список Telegram-каналов, распространяющих фейковые новости об Украине. ИНФОГРАФИКА

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Каналы в Telegram распространяют фейковую информацию о войне, которую Россия начала против Украины. Соответствующим списком Telegram-каналов поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГССИ.

Каналы, опубликованные ГССИ, активно распространяют дезинформацию и участвуют в компаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Ознакомиться с перечнем Telegram-каналов, публикующих фейковые новости, можно ниже.

Опубликован список Telegram-каналов, распространяющих фейковые новости об Украине 01

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Топ комментарии

  • Юрий Хорошунов
    Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
    державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
  • Аркадий Вольнов
    зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

    корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

    а страна.уа - фінансується медведчуком.
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