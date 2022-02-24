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В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​– советник командующего Сухопутными войсками Шевцова. ФОТО

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В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Глухова военные применили ПТРК "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова", - написал Геращенко.

В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​– советник командующего Сухопутными войсками Шевцова 01

Эту информацию подтверждает и нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая.

"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написала она в фейсбуке.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЯКА КРАСА
  • Виталий Харитонов f2132970
    Хороший российский танк - горящий российский танк)
  • Tommy Lee
    Тим ліпше. Бо там могло бути більше кацапських виродків!
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