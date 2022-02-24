В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Глухова военные применили ПТРК "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова", - написал Геращенко.

Эту информацию подтверждает и нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая.

"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написала она в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко



