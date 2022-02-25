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Последствия ракетного удара в Чугуеве. ФОТОрепортаж

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям публикует кадры, снятые в Чугуеве на Харьковщине, по которому оккупанты нанесли ракетный удар.

Фото опубликованы на странице ГСЧС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти кадры, от которых стынет кровь, сделаны иностранным фотографом Wolfgang Schwan. С риском для собственной жизни, через объектив своей фотокамеры он показывает войну такой, какая она есть. Без кремлевских нарративов и без необходимости что-то доказывать", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетного удара в Чугуеве 02
Последствия ракетного удара в Чугуеве 03
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Последствия ракетного удара в Чугуеве 07

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    ТВАРИ.
  • HellriserUA Gamer
    Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

    Каски нам передали... уроды подлые.

    Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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