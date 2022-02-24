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"Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В российских городах проходят акции протеста против вторжения РФ в Украину. В большинстве своем они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности Москве и Петербурге, уже сотни задержанных. Кремлевские власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Днем, 24 февраля, в разных городах России, в частности, Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 01

Пикет у приемной администрации президента России в Москве

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), в 39 городах России задержали уже более 400 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщает издание Znak.com.

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В Москве на Пушкинской площади днем ​​задерживали людей с плакатами, затем площадь стали обносить забором.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 02

Около семи вечера по московскому времени, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 03

Задержание протестующей в Петербурге

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне"

Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесен в Реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)".

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 04

Задержания проходят и по улице Тверской, сообщает проект Avtozak Live. По его данным, как минимум один автозак с протестующими уже заполнился и уехал.

Около тысячи человек направляются по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих остается в районе Пушкинской

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 05

В Петербурге у Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".

Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.

Полиция изъяла у одного из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафоне кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

Телеграмм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.

Антивоенный митинг начался в Челябинске, задержаны несколько человек.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, двух человек задержали.

Тем временем председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, выступающие против войны в Украине, думают "о своих неотложных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. Среди них – Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "настоящим безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.

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Топ комментарии

  • Andrey S d7b02222
    Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
  • Саня b4e3f1f5
    Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
  • Oresta Bartka
    Хороший кацап - це мертвий кацап.
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