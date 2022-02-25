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Первая "высокоточная" российская ракета в Гостомеле упала рядом с жилым домом – чудом никто не пострадал. ФОТО

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Руководство бригады быстрого реагирования Национальной гвардии обнародовало результаты обстрела Гостомеля российскими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где живут в том числе дети. Взрывом и обломками в доме выбило стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками".

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Первая высокоточная российская ракета в Гостомеле упала рядом с жилым домом – чудом никто не пострадал 01

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Глеб123
    "Русский военный корабль, иди *****" - эта фраза войдёт в новейшую историю Украины. Бойцы на острове Змеиный бойцы отказались сдаться, погибли и не сдались.. Мы отомстим!
  • olele
    Yuriy Kochevenko@Kochevenko
    2 ч

    ІЛи, які несли десант на Київ, зараз кружляють над Білоруссю.
    Їм немає тепер де сісти.
    Дякуємо всім, хто знищив цю мразоту в Гостомелі.
    Але пильності не втрачати!
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