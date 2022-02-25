Первая "высокоточная" российская ракета в Гостомеле упала рядом с жилым домом – чудом никто не пострадал. ФОТО

Руководство бригады быстрого реагирования Национальной гвардии обнародовало результаты обстрела Гостомеля российскими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где живут в том числе дети. Взрывом и обломками в доме выбило стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками".

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