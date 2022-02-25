В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)

В Киеве раздались три мощных взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывы были слышны на столичных Позняках и в других районах столицы.



Фото: Геращенко/телеграм

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал Антон Геращенко в телеграмме.

Позже Геращенко добавил, что это были украинские ПВО.

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"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", - сообщил он.

По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а. На место выехали бригады спасателей.