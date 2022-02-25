В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)
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В Киеве раздались три мощных взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы были слышны на столичных Позняках и в других районах столицы.
"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал Антон Геращенко в телеграмме.
Позже Геращенко добавил, что это были украинские ПВО.
"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", - сообщил он.
По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а. На место выехали бригады спасателей.