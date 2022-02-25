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Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай. ФОТО

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Войска РФ обстреляли Старобельск Луганской области. В результате обстрела загорелись два двухэтажных дома и СТО.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Старобельск. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов по адресу: Ватутина, также по ул. Старотаганрогская возгорание СТО. Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа. Спасатели работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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"Старобельск: спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Сейчас, по информации 6 человек спасены, 1 - погибший, работы продолжаются", - позже сообщили в ГСЧС области.

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 01
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 02

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 03
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 04
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 05
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 06
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 07
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 08
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 09
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 10
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 11
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 12

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 13
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 14
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 15
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 16
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 17
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 18
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 19
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 20
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 21
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 22

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