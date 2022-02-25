Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай. ФОТО
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Войска РФ обстреляли Старобельск Луганской области. В результате обстрела загорелись два двухэтажных дома и СТО.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Старобельск. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов по адресу: Ватутина, также по ул. Старотаганрогская возгорание СТО. Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа. Спасатели работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
"Старобельск: спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Сейчас, по информации 6 человек спасены, 1 - погибший, работы продолжаются", - позже сообщили в ГСЧС области.