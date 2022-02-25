ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный. ФОТОрепортаж
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На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Об этом пишет в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Смерть врагам!" - написал он.