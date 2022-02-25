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ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный. ФОТОрепортаж

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На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Об этом пишет в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Смерть врагам!" - написал он.

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ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 01
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 02
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 03
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 04
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 05
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 06
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 07
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 08

ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 09

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
  • Шимус
  • Aleksiey Ykropovich
    А де ж ті армії світу ?!!!
    Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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