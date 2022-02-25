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Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев. ФОТО

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Вчера, 24 февраля, во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли украинские военные старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.

Об этом сообщает Генштаб ВС в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!" - говорится в сообщении.

Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев 01
Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев 02

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