Войска РФ обстреляли два судна возле порта "Пивденный", - Минобороны. ФОТО
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Поста регулирования движения судов "Пивденный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN".
Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Пивденный" под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь.
По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП "АМПУ", попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке №355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.
Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь.
Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры "Бриз-1", "Виктори", ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.
В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х "Millennial Spirit". Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Остальные - в удовлетворительном состоянии.
В 14:15 пострадавших доставили в порт "Черноморск". Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируется.