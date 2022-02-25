Войска РФ обстреляли два судна возле порта "Пивденный", - Минобороны. ФОТО

Войска РФ обстреляли два иностранных судна у порта "Пивденный".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Поста регулирования движения судов "Пивденный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN".

Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Пивденный" под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь.

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По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП "АМПУ", попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке №355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.

Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь.

Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры "Бриз-1", "Виктори", ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.

В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х "Millennial Spirit". Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Остальные - в удовлетворительном состоянии.

В 14:15 пострадавших доставили в порт "Черноморск". Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируется.

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