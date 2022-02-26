Новости Фото

150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

30 74359
Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно большое развертывание вертолетов находится возле белорусского города Хойники. Там на дороге стоят более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.

150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 01
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 02
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 03
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 04
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 05
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 06

Топ комментарии

  • Rhodesian
    Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
  • John Wilson
    Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
  • Андрей К 704ffd83
    Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости