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ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. ВИДЕО

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В результате попадания снаряда войск РФ частично поврежден многоэтажный жилой дом по проспекту Лобоновского 6 А. Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. г. Киев. 26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж). Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 ед. техники.

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 01

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 02

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 03

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