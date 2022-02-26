Кардиохирург Емец рассказал об операциях во время войны: "Во время операции я был намного спокойнее, чем после ее окончания". ФОТО

Кардиохирург Глеб Емец рассказал об операциях во время войны.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Читал лет 5 назад автобиографию великого советского хирурга Федора Углова, где он описывал, как он оперировал во времена блокады Сталинграда во время бомбежки. Думал, что как вообще такое возможно.

Сегодня проснувшись от взрывов и приехав на работу испытал такие же ощущения. Очень интересно, но во время операции я был гораздо спокойнее, чем после ее окончания.

И сейчас, в свой 30-й день рождения, я сижу в подвале больницы со своими коллегами, уже братьями и сестрами вместе со всеми пациентами клиники. Нет слов… но мы вместе и мы едины. Только так и ни шагу назад", - пишет он.

Читайте также: Российские ракеты расстреливают дома: за сутки войска РФ повредили по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры, - заявление МВД. ВИДЕО



