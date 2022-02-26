Кулеба – родным российских солдат: Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать! Ваша власть лжет. ФОТО
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Россияне должны требовать от власти остановить захватническую войну.
Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Матери, жены, дочери русских солдат! Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать невинных людей, разрушать наши дома. Ваша власть лжет. Народ Украины встречает их с оружием, а не цветами. Требуйте от власти остановить захватническую войну, спасайте своих близких!", - отметил Кулеба.