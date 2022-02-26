Зеленский присвоил Героя Украины саперу Виталию Скакуну (посмертно). Он взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, остановившему продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, взорвав Генический автомобильный мост.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост", - сообщил президент, обращаясь к украинцам в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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