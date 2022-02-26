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Зеленский присвоил Героя Украины саперу Виталию Скакуну (посмертно). Он взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, остановившему продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, взорвав Генический автомобильный мост.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост", - сообщил президент, обращаясь к украинцам в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский присвоил Героя Украины саперу Виталию Скакуну (посмертно). Он взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага 01

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Топ комментарии

  • Ireland
    Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
  • Serhii 3ed11e2e
    Царство небесное!
    В раю ,хлопче,краще.
    Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
  • ina kretova
    Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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