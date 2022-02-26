Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко. ФОТО
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Российские войска нанесли авиаудар по селению Сартана под Мариуполем. В результате обстрела, трое убитых и трое раненых, среди раненых один ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Путин только что принес свой "русский мир" в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей. Фото последствий авиаудара по поселку Сартана, прилегающего к Мариуполю. 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых 1 ребенок. Фото и информацию получил от мэра города Вадима Бойченко, который вместе с полком НГУ "Азов" и ВСУ превращает Мариуполь в крепость!" – рассказал он.