Новости Фото • Война

Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко. ФОТО

23 20335
Российские войска нанесли авиаудар по селению Сартана под Мариуполем. В результате обстрела, трое убитых и трое раненых, среди раненых один ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Путин только что принес свой "русский мир" в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей. Фото последствий авиаудара по поселку Сартана, прилегающего к Мариуполю. 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых 1 ребенок. Фото и информацию получил от мэра города Вадима Бойченко, который вместе с полком НГУ "Азов" и ВСУ превращает Мариуполь в крепость!" – рассказал он.

Читайте также: "Грады" оккупантов обстреляли Мариуполь. ВИДЕО 18+

Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко 01
Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    ⚡️ Резников обратился к жителям сёл: особая просьба для жителей украинских сёл и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага.
  • Eлена Терехина c0673215
    Слів немає !!! Падли ви ***чі !!! Прокляттня на весь ваш кацапський род !!! Щоб вам земля була бетоном !!!
  • Павло Бубенко
    "Азов" - честь и гордість Українського війська! Ці хлопці воювати добре вміють, тож рашисти точно будуть розбиті та знайдуть свою смерть при спробі взяти Марік! Слава "Азову"! Слава Україні!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости