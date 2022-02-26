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Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО

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ВСУ и нацгвардейцы захватили двух российских военных во время боев за Чернигов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

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Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 01
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 02
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 03
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 04

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  • Сергей Осадчий bf081de4


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