Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО

ВСУ и нацгвардейцы захватили двух российских военных во время боев за Чернигов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ не смогли прорваться в Чернигов - уничтожены два вражеских танка. ФОТО







