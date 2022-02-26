Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить. ФОТОрепортаж

Появились фото раненых после обстрела "Градами" жителей поселка Сартана под Мариуполем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Раненые после обстрела "Градами" "нацисты" – жители поселка Сартана, что под Мариуполем. Им повезло. Трое их соседей навеки простились с жизнью из-за желания Путина освободить Украину от нацистов", - сообщил он и выложил соответствующие фото.

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Фото: Геращенко /телеграмм