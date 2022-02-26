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Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить. ФОТОрепортаж

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Появились фото раненых после обстрела "Градами" жителей поселка Сартана под Мариуполем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Раненые после обстрела "Градами" "нацисты" – жители поселка Сартана, что под Мариуполем. Им повезло. Трое их соседей навеки простились с жизнью из-за желания Путина освободить Украину от нацистов", - сообщил он и выложил соответствующие фото.

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Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить 01
Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить 02
Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить 03
Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить 04
Фото: Геращенко /телеграмм

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Топ комментарии

  • elena kosakovskaya
    Твари
  • крик душі
    Суки кацапи, тварі без роду і племені!
    Будьте ви прокляті навіки😡
  • Йцу Кенг 07b0c614
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