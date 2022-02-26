"Я не советовал бы врагу соваться в Киев", - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон". ФОТО

Петр Порошенко передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства "Кузни на Рыбальском", крупнокалиберный пулемет и бронированную машину "Тритон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте "Европейской Солидарности".

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"Родной "Покемон" – наши лучшие бойцы понимают, что это такое – безотказное, мощное, сильное, крепкое оружие, сегодня на вооружении батальона. И в каждом отделении будет такой пулемет. Это была инициатива "Кузни на Рыбальском", рабочих, руководства завода. Я хочу поблагодарить руководство завода и надеюсь, что все подразделения территориальной обороны будут обеспечены", – говорит Порошенко.

"А еще нам очень повезло: это бронированная машина "Тритон", которая изготовлена специально для Вооруженных сил, для пограничников. Она может преодолевать водные препятствия. Она уникальна. Она имеет огромные возможности противоминного бронирования. Она самая лучшая. И почему-то по разным политическим причинам не была использована. Сейчас она доберется до батальона", – объясняет пятый президент.

Эта машина привезла еще 30 пулеметов ПКМ для батальона.

Так сейчас комплектуется украинская территориальная оборона. Оборона Киева. Так мы планируем встречать врага и не советуем ему двинуться в Киев", – предостерегает Порошенко.

"Еще один подарок от "Кузни" – крупнокалиберный пулемет, который способен уничтожать уже и бронированные цели. И "Тритон" будет оснащен крупнокалиберным пулеметом, который на самом деле будет демонстрировать, что ждет Путина и захватчиков", – говорит лидер партии.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян – защитим Украину. Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас – превыше всего", – отмечает Порошенко.