В "Охматдете" сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под вражеские обстрелы. ФОТО 18+

Пострадавшему от российских обстрелов мальчику в "Охматдете" сделали три операции, ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу НДСБ "Охматдет".

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24 февраля в "Охматдет" карета скорой помощи доставила мальчика приблизительно семи лет в крайне тяжелом состоянии после обстрела вражескими солдатами.

Сообщают, что из-за нападения России на Украину в крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет" вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки. Раненый мальчик в документах записан как Неизвестный #1. Родителей не нашли. По неподтвержденной информации, они могли погибнуть.

Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии НДСБ "Охматдет" Олег Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

"Мы требуем от агрессора срочно остановить атаки по гражданским и детям. Команда медиков "Охматдета" обращается ко всему мировому сообществу: "Помогите нам. Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться".

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"Ужасно, что страдают дети. Мы вынуждены не проводить плановые операции и оказывать высококвалифицированную помощь, а экстренно спасать здоровых детей, пострадавших в результате военных действий", — говорит Наталья Карпенко, заведующая отделением интенсивной терапии.