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Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов. ФОТОрепортаж

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Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 35-й мотострелковой бригады армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными Силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, даже не успевших среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 01
Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 02

Пленный – командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Алейск Центрального военного округа армии РФ, майор Щеткин Леонид Петрович.

"Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей. Его танк был подбит ВСУ, чудом остался жив", - сообщают в Минобороны.

Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 03

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  • Андрей Дрофяк
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  • ladyar
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  • multissstar .
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