Новости Фото

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

68 05581
Российские диверсанты нанесли датчики наведения для крылатых ракет на здание детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу Охматдет в Киеве 01

Как отмечается, правоохранители обнаружили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу Охматдет в Киеве 02

Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены "Охматдета", но они были обнаружены со всех четырех сторон больницы.

Смотрите также: Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Тварі кацорилі
  • Petrov Viktor
    Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
  • S S a7c07fb2
    Суки
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости