Новости Фото • Война

Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области. ФОТОрепортаж

53 61786
В Харькове нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национальной гвардии Украины.

"При себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал. 308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.

А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии Вологодской области РФ, участвующий в оперативно-стратегических учениях "Заслон-2022", - говорится в сообщении.

Читайте также: Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании

Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 01
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 02
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 03
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 04

Смотрите также: Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 05
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 06
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 07
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 08

Читайте также: Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские

Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 09
Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области 10

Топ комментарии

  • Олександр Миронов 1aeaf149
    Стратегічні навчання "Заглот-2022"
  • вставай
    Розтріляти. Полонені були в 2014. Зараз відразу знищувати.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Кацапи твердять, що ідуть на Україну. Українці уже 8 років їх поправляють не на, а в... Єдине, що у них добре получається, це йти на йух.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости