Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области. ФОТОрепортаж

В Харькове нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национальной гвардии Украины.

"При себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал. 308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.

А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии Вологодской области РФ, участвующий в оперативно-стратегических учениях "Заслон-2022", - говорится в сообщении.

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