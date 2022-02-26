Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области. ФОТОрепортаж
53 61786
В Харькове нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национальной гвардии Украины.
"При себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал. 308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.
А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии Вологодской области РФ, участвующий в оперативно-стратегических учениях "Заслон-2022", - говорится в сообщении.