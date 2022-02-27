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Разведчики ГУР обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов: передвигались по городу на машине скорой помощи, - Геращенко. ФОТО

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Разведчики Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов, передвигавшихся по городу машиной скорой помощи.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву машиной скорой помощи!" – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

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Разведчики ГУР обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов: передвигались по городу на машине скорой помощи, - Геращенко 01

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Топ комментарии

  • Ostap Bender c683cd52
    Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
  • Чайка Київ
    У цих шакалів, нічого святого.
  • Опандопало
    Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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