В Киеве диверсанты пытались взорвать ЖК на Днепровской набережной, - Геращенко. ФОТО

В Киеве диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить теракт в ЖК RiverStone.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, бдительный киевлянин сообщил, что некий мужчина с бородой оставил рюкзак в ЖК RiverStone (Днепровская набережная, 14 – ред.). Сотрудники Нацполиции и ГУР Министерства обороны обнаружили в рюкзаке взрывчатку.

По камерам было установлено, что сотрудник Вооруженных Сил РФ заминировал ЖК с целью теракта.

"В общей сложности в ДРГ было трое. Сейчас ловим двоих. Очень жаль, что не расстреляли при попытке к бегству", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал Укринформ, 26 февраля в Дарницком районе Киева при попытке прорыва через блокпост была уничтожена группа диверсантов.

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По словам Геращенко, "при попытке прорыва через блокпост сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов".