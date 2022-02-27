В Киеве диверсанты пытались взорвать ЖК на Днепровской набережной, - Геращенко. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, бдительный киевлянин сообщил, что некий мужчина с бородой оставил рюкзак в ЖК RiverStone (Днепровская набережная, 14 – ред.). Сотрудники Нацполиции и ГУР Министерства обороны обнаружили в рюкзаке взрывчатку.
По камерам было установлено, что сотрудник Вооруженных Сил РФ заминировал ЖК с целью теракта.
"В общей сложности в ДРГ было трое. Сейчас ловим двоих. Очень жаль, что не расстреляли при попытке к бегству", - подчеркнул Геращенко.
Как сообщал Укринформ, 26 февраля в Дарницком районе Киева при попытке прорыва через блокпост была уничтожена группа диверсантов.
По словам Геращенко, "при попытке прорыва через блокпост сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов".