В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России, - МВД. ФОТО

При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их способствовать российской оккупации", - говорится в сообщении.

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"Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться. Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособиями убийств. В случае чего - сообщайте военным, правоохранителям или за возможности производите общественные задержания", - добавили в МВД.