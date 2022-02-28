"Украинские воины отбили Волноваху, но ситуация в городе крайне тяжелая", – ОГА. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины отбили город Волноваха в Донецкой области от нападения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в фейсбуке.

"Волноваха наша. Но ситуация в городе крайне тяжелая. Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже гатят. Местные говорят, летит такое тяжелое, что оставляет воронки в три - пять метров."

Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", - сообщила она.

Также она сообщила, что у людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах, но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.

По ее словам, больница также пострадала: "Рашисты попали в здание лор отделения".

К работе готова и ГСЧС, но опять-таки выехать не может.

"Город практически заблокирован российскими военными – сволочами-набродом-ихтамнетами-гореть-им-в-аду!

Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные все сидят по подвалам", - сообщила Игнатченко.

"Сколько погибших, у меня пока нет информации", - добавила она.



