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Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине. ФОТОрепортаж

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ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов в районе Прилук.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.

Рота уничтожена вместе с личным составом.

Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.

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Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 01
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 02
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 03
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 04
Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине 05

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Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    Сільські, воєнні будні.
    Це мені розказали, але де то сталося казати не захотіли. Ваєнная тайна-бль!

    Коло села ішла кацапська колона. Наші вояки то розфігачили,
    але прилетів кацапський гвинтокрил і почав їх обстрілювати.
    Наші швиденько відступили лісами-ярами. Місцеві селяни почекали, коли все заспокоїться,
    і прийшли поживитися. Коротше, в перевернутій вантажівці знайшли купу стрілецької зброї
    і кожен двір взяв собі потроху - хто скільки міг донести. Ну так, про всяк випадок, щоб добро не пропадало.
    А ще відкрутили два великі кулемети, та і гранати... Нехай собі буде.
    Якесь стерво заклало в ментуру. Під вечір приїхали менти конфісковувати зброю.
    Село дружно збунтувалося, ментам дали писти, відібрали їхні автомати, і прогнали нафіг.
    Війна же ж, треба чимось воювати.
    Потім приїхав розумний мент, поговорили і вирішили на тому,
    що полійцейські автомати і два товсті кулемети віддали,
    а все інше може віддадуть після війни. Гранати лишили собі: "Вам государство видайот, а нам нє видайот!"
    Село на відшибі, не так вже й далеко від кордону, то може й ту зброю не віддадуть ніколи і може вона буде узаконена.

    Не поширюйте. Бо це заразне і кожне село схоче бути фортецею, бо хоче жити...
  • Сергей Иванов 5059218f
    с любовью УКРАИНА
  • Kristobal Juan
    И буква V уже тоже отвалилась в Буче
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