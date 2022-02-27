Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине. ФОТОрепортаж
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ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов в районе Прилук.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.
Рота уничтожена вместе с личным составом.
Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.