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Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали.. ФОТОрепортаж

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Двое российских оккупантов пришли к полицейским на Харьковщине и попросили у них солярку.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло". И приняли", – говорится в сообщении.

Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали. 01

Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали. 02
Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали. 03
Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали. 04

Топ комментарии

  • Alex Meln
    патронів би ще попросили
  • Николай 75107634
    это уже не смешно !!!
    ***** у них в голове точно лишняя хромосома !
  • Rhodesian
    вовсе нет, - живы будут. А те кто постесняются попросить солярки, сгниют в земле...
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