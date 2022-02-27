Тела украинских защитников, погибших в первые часы вторжения РФ, достали из воды в Очакове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Тела украинских защитников, погибших в первые часы российского вторжения, удалось извлечь из воды в Очакове.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Водолазам ГСЧС сейчас удалось достать из воды тела военных, погибших в первые часы вторжения в Украину путинской армии. Очаков, Николаевская область, страшные последствия "погостившего" здесь "русского мира".
Наши спасатели тоже на передовой. На передовой преодоления последствий этой преступной войны, развязанной кремлевским террористом", - говорится в сообщении.