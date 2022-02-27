Пленный российский оккупант Чупров жалуется, что не знает, куда шел: "Отбился от своих, попал под обстрел. Сложил оружие, чтобы сохранить жизнь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пленный российский военный Алексей Чупров уверяет, что не знал, куда уходил. Он жалуется, что отстал от своих, заблудился, а, попав под обстрел, решил сложить оружие, чтобы спасти себе жизнь.