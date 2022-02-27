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Боксер Ломаченко вступил в тероборону. ФОТО

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Украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны г. Белгород-Днестровский.

Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан, передает Цензор.НЕТ.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", - написал мэр в Facebook.

Боксер Ломаченко вступил в тероборону 01

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  • SANDY
    швидше, мудак Васілій
  • Алла Новосад 5b57f84f
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