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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

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Населённые пункты оккупированы и практически уничтожены, русские оккупанты почти сравняли их с землей. Люди сидят в подвалах без хлеба и воды.

Об этом пишет в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи", - написал он.

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Гайдай подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 01
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 02
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 03
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 04
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 05
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 06
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 07
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 08
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 09
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 10
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 11
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 12
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 13
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 14
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай 15

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Топ комментарии

  • Влад Воланд
    Ось так виглядає руських мир....
  • Павло ШОвте
  • Стас Орлов
    Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
    Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
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