6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
"В портовом городе Мариуполь, где украинцы пытаются остановить российское наступление, скорая помощь доставила в городскую больницу 6-летнюю девочку, смертельно раненную во время российских обстрелов", - говорится в материале.
Отмечается, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. "Девочку завезли внутрь больницы, вокруг нее собрались врачи и медсестры. Одна из них сделала укол. Другая попыталась оживить ребенка дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач в синем медицинском костюме, наполняя ее легкие кислородом, посмотрел прямо в камеру видеожурналиста Associated Press, которому разрешили зайти внутрь", - пишет агентство.
"Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей", - сказал врач.
К сожалению, спасти ребенка не удалось. "Девочку, имя которой на тот момент было неизвестно, не спасли. Врач осторожно закрыл ей глаза. Ее тело накрыли яркой курткой, которая теперь была заляпана кровью", - пишет АР.