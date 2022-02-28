6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж

В ходе обстрелов Мариуполя российскими оккупантами получила смертельные ранения 6-летняя девочка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

"В портовом городе Мариуполь, где украинцы пытаются остановить российское наступление, скорая помощь доставила в городскую больницу 6-летнюю девочку, смертельно раненную во время российских обстрелов", - говорится в материале.

Отмечается, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. "Девочку завезли внутрь больницы, вокруг нее собрались врачи и медсестры. Одна из них сделала укол. Другая попыталась оживить ребенка дефибриллятором. Медсестра плакала. Врач в синем медицинском костюме, наполняя ее легкие кислородом, посмотрел прямо в камеру видеожурналиста Associated Press, которому разрешили зайти внутрь", - пишет агентство.

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"Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей", - сказал врач.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. "Девочку, имя которой на тот момент было неизвестно, не спасли. Врач осторожно закрыл ей глаза. Ее тело накрыли яркой курткой, которая теперь была заляпана кровью", - пишет АР.









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