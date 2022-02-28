"Одесса и область напичканы диверсантами", - украинские военные. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в фейсбуке.
"Город Одесса и вся одесская область нашпигована диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них. Они передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в непозволительных местах и ведут фотографирование местности, передавая всю информацию врагу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общими силами военнослужащих, пограничников, нацгвардейцев каждый день выявляем и задерживаем диверсантов врага.
"Если вы видите подозрительные скопления людей или передвижение по городам и поселкам людей, которые недавно появились у вас, просим Вас сообщить в ближайшее отделение полиции или на блок-пост, где стоят военные или нацгвардейцы", - сообщили в пресс-службе.