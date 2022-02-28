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"Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО

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Родителей русских солдат призывают не отпускать своих детей на войну против Украины.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой!".

Если ваши близкие недавно отправились на учения – скорее всего они участвуют в нападении на Украину.

Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут остаться в живых!

Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!

Переписка с телефона одного из тех, кто приехал "учиться" на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже "грузом-200", - отметили в министерстве.

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Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами: Последняя переписка русского солдата с матерью 01

Топ комментарии

  • Виталий Харитонов f2132970
    Теперь пусть уже родители ждут цинковую БАНДЕРоль себе в Рашку)
  • Лилия Стацкая
    а Крым маме зашел без напряга?Суки,оккупанты,убийцы.
  • SergTranscarpathian
    Судячи із стану телефону, йому вже легко і нікуди він вже не йде...
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