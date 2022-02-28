"Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО

Родителей русских солдат призывают не отпускать своих детей на войну против Украины.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой!".

Если ваши близкие недавно отправились на учения – скорее всего они участвуют в нападении на Украину.

Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут остаться в живых!

Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!

Переписка с телефона одного из тех, кто приехал "учиться" на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже "грузом-200", - отметили в министерстве.

Также читайте: В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи". ИНФОГРАФИКА