"Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО
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Родителей русских солдат призывают не отпускать своих детей на войну против Украины.
Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Русские матери и отцы! Сделайте так, чтобы нам не пришлось убивать ваших детей – заберите их домой!".
Если ваши близкие недавно отправились на учения – скорее всего они участвуют в нападении на Украину.
Свяжитесь с ними и убедите сдаваться, тогда они смогут остаться в живых!
Россияне! Мы не хотим тратить патроны на ваших детей!
Переписка с телефона одного из тех, кто приехал "учиться" на наши земли, убивая гражданских, прилагается. К родителям он вернется уже "грузом-200", - отметили в министерстве.