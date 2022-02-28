Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 вражеских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Задержали оккупантов в одном из районов области. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападающим от 20 до 30 лет. По их словам, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомлены о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

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