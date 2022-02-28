Новости Фото • Война

Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

27 828100
Полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 вражеских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Задержали оккупантов в одном из районов области. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападающим от 20 до 30 лет. По их словам, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомлены о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 01
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 02
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 03
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 04
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 05
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 06
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 07
Восемь российских оккупантов задержаны на Сумщине, - Нацполиция 08

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Kroha Jenot
    Криві й косі недоумки!
  • KharkovCity
    ну что суки, дошли до Киева?
  • Mavka Ukraina
    Какие они все уродливые, вырождения,биомусор,фу ***
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости