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Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелые потери российским колоннам снабжения.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелый урон российским колоннам снабжения. В боях 27-28 февраля сожжены 3 грузовика, захвачены 4 грузовика. Среди уничтоженных - машина управления, среди захваченных - машина, груженая боеприпасами к РСЗО БМП-21 Град, которые россиян собирались обрушить на Киев. Слава защитникам Киева!" - рассказал он.

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Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 01
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 02
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 03
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 04
Воины теробороны Бородянки на Киевщине наносят тяжелые потери российским колоннам поставки: сожжено 3 грузовика, захвачено - 4, - Бутусов 05

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всій теробороні України-респект...
  • Максим Дяченко
    красота!
  • Максим Бистрий
    І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
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